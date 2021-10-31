التحالف العربي يعلن مقتل 218 حوثيا خلال 3 أيام

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، عن مقتل 218 عنصرا من ميليشا الحوثي في غارات جوية استهدفت خلال الأيام الثلاثة الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان إنه "نفذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة (في محيط مأرب) خلال الساعات الـ72 الماضية"، ما أدى إلى تدمير 24 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصراً إرهابياً.

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التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصراً إرهابياً. — واس العام (@SPAregions) October 31, 2021

وتقع منطقتا الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب.

كما أعلن التحالف العربي عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي على مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 2200 متمرد، بحسب قوات التحالف.