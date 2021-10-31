مصر تشارك في الدورة الحادية عشر للمجلس التنفيذي للألكسو

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" حول مشاركة مصر (افتراضيًا) في أعمال الدورة الخاصة الحادية عشر للمجلس التنفيذي للألكسو، وذلك بمشاركة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وهاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأوضح التقرير أن الهدف من الدورة هو مناقشة مقترح إنشاء مجلس للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم والمهام المنوطة به، والذي صدر مقترح بإنشائه في سبتمبر 2021 عن مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (108) على المستوى الوزاري.

وأشار التقرير إلى قرار المجلس التنفيذي للألكسو في دورته الخاصة الـ (11) تبنى الوثيقة الفنية المقدمة من الإدارة العامة للألكسو إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فضلاً عن التأكيد على أن الألكسو مختصة بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وكذلك التأكيد على إدارة الألكسو ضرورة الاستمرار في تطوير إدارتها الفنية المختصة.

وشارك فى فعاليات الدورة، محمد خير عبدالقادر الوزير المفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، الدكتور مراد محمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام