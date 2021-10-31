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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد غانم: 40% زيادة في الإنتاج الزراعي بفضل الري الحديث.. فيديو

الري الحديث
الري الحديث

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن استخدام أنظمة الري الحديث في الري الحقلي؛ أمر شديد الأهمية، وله فائدة كبيرة، سواء للمزارع أو على مستوى ترشيد المياه.


وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر ساعة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أنظمة الري الحديث، تساعد على ترشيد المياه، وتقلل الكمية المستخدمة منها في عملية الري.

 

وأشار إلى أن هناك زيادة حدثت في الإنتاج لدى جميع المزارعين الذين استخدموا أنظمة الري الحديث بحوالي 40%، فضلا عن تحسن جودة الزراعات.

 

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارتي الري والزراعة؛ لتقديم الدعم المالي والفني للتحول إلى نظام الري الحديث، سواء في الوادي أو الدلتا، مشيرا إلى أنه تم تحويل ما يقرب من مليون فدان خلال العام الماضي لنظام الري الحديث.

 

ونوه بأن هناك بروتوكول لتقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، لتحويل 4 ملايين فدان لنظام الري الحديث، وسيتم دعم للمزارعين عبر تقديم قرض دون أي فوائد.

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