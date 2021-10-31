عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يهنئ رامي ربيعة بخطوبته.. صور

رامي ربيعة وخطيبته
رامي ربيعة وخطيبته

هنأ التونسي علي معلول لاعب القلعة الحمراء صديقه وزميله رامي ربيعة، مدافع النادي الاهلي على خطبته من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشر معلول صورة لمدافع القلعة الحمراء رامي ربيعة مع خطيبته وعلق قائلاً: "الف مبروك يا حبيبي وربنا يتمم بخير".


احتفل رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، الجمعة الماضية بخطوبته وذلك قبل أيام قليلة من مباراة البنك الأهلي التي يخوضها الفريق الأحمر بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام. 

 

وانتهت أحداث  مباراة الأهلي و البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط محتلاََ المركز الأول، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط ويحتل المركز السادس.

IMG_٢٠٢١١٠٣١_١٤٥٥٥٣
IMG_٢٠٢١١٠٣١_١٤٥٥٥٣
التونسي علي معلول تهنئة رامي ربيعة وخطيبته خطوبة مدافع الاهلي القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

صلة الرحم .. 8 وصايا من شيخ الأزهر تجعلك بارا بأقربائك

نشرة أخبار العالم.. الجزائر تعلن وقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب.. قرداحي يرفض الاستقالة بعد الأزمة مع السعودية

محمد غانم: 40% زيادة في الإنتاج الزراعي بفضل الري الحديث.. فيديو

كهربا حديث السوشيال ميديا بعد اتهامه بتسريب أخبار الأهلي.. شاهد

حكم قراءة الفاتحة للميت؟ الإفتاء توضح

أخبار البرلمان.. إضافة المواليد لبطاقات التموين.. عقوبات تنتظر بائعي السجائر للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

رسميا .. يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ