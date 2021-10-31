علي معلول يهنئ رامي ربيعة بخطوبته.. صور

هنأ التونسي علي معلول لاعب القلعة الحمراء صديقه وزميله رامي ربيعة، مدافع النادي الاهلي على خطبته من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشر معلول صورة لمدافع القلعة الحمراء رامي ربيعة مع خطيبته وعلق قائلاً: "الف مبروك يا حبيبي وربنا يتمم بخير".



احتفل رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، الجمعة الماضية بخطوبته وذلك قبل أيام قليلة من مباراة البنك الأهلي التي يخوضها الفريق الأحمر بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي و البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط محتلاََ المركز الأول، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط ويحتل المركز السادس.