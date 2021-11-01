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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلق بشأن حالة أجويرو.. وبرشلونة يستعين بأخصائي قلب

أجويرو
أجويرو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم اللإثنين، أخر تطورات الحالة الصحية للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة.

 

وكان أجويرو غادر مباراة برشلونة وألافيس، أول أمس السبت، وأبلغ الجهاز الطبي للفريق أنه يشعر بعدم الراحة في الصدر، لذا تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على القلب.

 

ويتواجد أجويرو حاليًا تحت الملاحظة في المستشفى، وسيظل محجوزًا ليومين آخرين، حتى ينتهي من إجراءات دراسة شاملة لأمراض القلب، للتأكد من حالته الصحية.

 

وأثبتت الفحوصات الأولية لأجويرو، عدم انتظام ضربات القلب، وهذه ليست المرة الأولى أن يشعر اللاعب الأرجنتيني بهذا الأمر.

 

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”قلق على أجويرو.. الأرجنتيني سيخضع لمزيد من الفحوصات للتأكد من حالته الصحية".

 

وأضافت: “عانى المهاجم الأرجنتيني من عدم انتظام ضربات القلب أمام ألافيس وسيستعين النادي الكتالوني بأخصائي لإجراء فحص شامل للقلب”.

 

وبالتالي تأكد غياب سيرجيو أجويرو عن مباراة فريقه أمام دينامو كييف، غدًا، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

 

وتعادل برشلونة مع ألافيس، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

 

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.

 

ويعد هذا اللقاء هو الأول للمدرب المؤقت سيرجي بارخوان في القيادة الفنية لبرشلونة، خلفًا للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق.

سيرجيو أجويرو برشلونة أجويرو ألافيس تطورات الحالة الصحية لأجويرو الدوري الإسباني

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