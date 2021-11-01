سوريا.. مناورات روسية عسكرية بالذخيرة الحية شمال وشرق البلاد

حلقت طائرات مروحية روسية، اليوم الاثنين، في أجواء ريف تل أبيض القريبة من نقاط التماس مع القوات التركية والفصائل الموالية لها في “نبع السلام”، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بدأت أمس الأحد في بلدة تل تمر.



ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر إن القوات الروسية تجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، في شمال وشرق سوريا، حيث ستشارك في هذه المناورات طائرات حربية، في إقليم الفرات.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، أمس الأحد، بأن الجيش السوري يجري مناورات عسكرية بالسلاح الحي في ناحية تل تمر شمالي الحسكة، بمشاركة المقاتلات الروسية التي تقوم باستعراض طائراتها من خلال التحليق على علو منخفض في أجواء المنطقة وإلقاء بالونات حرارية.

وقال نشطاء المرصد إنه تم سماع أصوات انفجارات قوية في المنطقة سببها تلك المناورات التي تجري في منطقة تقع بين جبل عبد العزيز على طريق الـ M4 ومنطقة العالية في ريف تل تمر شمالي الحسكة، قرب خطوط المواجهة مع الفصائل الموالية لتركيا.

ويأتي ذلك في ظل التحشدات العسكرية التي تشهدها محاور القتال في ريفي الرقة والحسكة، بعد وصول تعزيزات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها إلى منطقة ما تعرف بـ “نبع السلام”.