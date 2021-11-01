الاتحاد الأوروبى : نستلهم من المصريين القدماء كيفية الحفاظ على كوكبنا

نشر المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، اليوم الاثنين، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو لنائب سفير الاتحاد الاوروبي في مصر، من مدينة الأقصر؛ وذلك في اليوم العالمي للمدن.

وتساءل بوينو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هل يمكن أن نستلهم من المصريين القدماء كيفية الحفاظ على كوكبنا؟".

وأضاف: "دعونا نشاهد توبياس كراوس، نائب سفير الاتحاد الاوروبي في مصر، من مدينة الأقصر في اليوم العالمي للمدن والذي يناقش هذا العام قضية "تكييف المدن لمرونة المناخ"".