الطراز الأكبر في العالم.. طيران الإمارات تعيد تدوير أول طائرة A380 بعد تقاعدها

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن مبادرة فريدة على مستوى الصناعة العالمية، وذلك بتوقيع عقد مع شركة "فالكون إيركرافت ريسايكلينج Falcon Aircraft Recycling".

وسوف تقوم الشركة، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة تدوير أول طائرة A380 تخرج من الخدمة في أسطول طيران الإمارات، ما سيقلل كثيراً من التأثير البيئي لعملية التفكيك، ويخفض بشكل كبير من كميات المخلفات التي تذهب إلى مكبات النفايات.

وسوف تتم عملية إعادة التدوير والاستخدام الشاملة داخل الدولة، ما يحد من التأثير البيئي للمشروع.

وتُنقل الطائرات المتقاعدة في العادة إلى مواقع بعيدة وتترك لتتحلل بعد تجريدها من مكونات معينة.

وتركز مشاريع إعادة التدوير التقليدية على استعادة المكونات المربحة فقط، بينما تُلقى أجزاء كبيرة من الطائرات في مكبات النفايات أو تبقى مهملةً إلى أجل غير مسمى. كما قد يصعب أيضاً إعادة تدوير العديد من المكونات أو التخلص منها، مثل الأقمشة والمواد المركبة المقاومة للحريق.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “يجسد تنفيذ جميع أنشطة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة قوة النظام البيئي للطيران والقدرات التي بنتها الدولة خلال تاريخها القصير. ويمكن لعملائنا ومعجبينا بموجب هذه المبادرة اقتناء تذكار من تاريخ الطيران في منازلهم وإنقاذ المكونات القيّمة من مكبات النفايات والمساهمة في قضية خيرية من خلال مؤسسة طيران الإمارات.

وأضاف: ”إنه حل أنيق ومناسب لتقاعد هذه الطائرة المميزة جوهرة أسطولنا، ويسعدنا المشاركة مع شركة فالكون لإعادة تدوير الطائرات في هذا المشروع الأول من نوعه".

من جانبه، قال مدير شركة فالكون لإعادة تدوير الطائرات أندرو تونكس: "هذا هو مشروعنا الأعلى طموحاً حتى الآن، ويُعدّ أول عملية تفكيك لطائرة A380 خارج أوروبا.

وسوف يتضمن إزالة نحو 190 طناً من مختلف المعادن والبلاستيك ومركبات الألياف الكربونية والمواد الأخرى من الطائرة ونقلها لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام عبر برنامجنا مع "وينجز كرافت Wings Craft" لإعادة التدوير.

وسوف يتم تنفيذ البرنامج بالكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتأكد من أن غالبية مكونات الطائرة ستحظى بحياة ثانية. نحن فخورون بفوزنا بهذا العقد الذي يؤكد ثقة طيران الإمارات في القدرات ذات المستوى العالمي المتاحة هنا في الدولة، وتعمل فرقنا حالياً على التفاصيل والمفاهيم النهائية للدفعة الأولى من العناصر الفريدة المعاد تدويرها. كما نتطلع إلى الكشف قريباً عن مزيد من المعلومات حول العناصر التي ستعرض للبيع".

وأُخرِجت أول طائرة A380 تسلّمتها طيران الإمارات (A6-EDA) من الخدمة بعد أن أتمّت رحلتها الأخيرة، ونُقلت إلى المركز الهندسي، حيث استعاد مهندسو طيران الإمارات المكونات الصالحة للاستخدام، مثل المحركات وجهاز الهبوط وأجهزة التحكم في الطيران. ثم أُلغي تسجيل الطائرة وسُلّمت إلى فريق فالكون لإعادة تدوير الطائرات لبدء عملية تفكيكها.

وسوف تقوم فالكون، بالشراكة مع "وينجز كرافت"، وهي شركة أخرى مقرها دولة الإمارات متخصصة في إنتاج الأثاث والبضائع المصنّعة من مواد الطائرات، بتصميم وتصنيع مقتنيات فريدة وعناصر تجزئة من المواد والأجزاء التي ستزال من الطائرة، لتطرح بعد ذلك للبيع على مراحل خلال الأشهر المقبلة. وسوف تخصص طيران الإمارات جانباً من أرباح بيع جميع المواد المعاد تدويرها والمعاد تصنيعها من أول طائرة A380 تخرج من الخدمة لصالح مؤسسة طيران الإمارات الخيرية.

وتقاعدت أولى طائرات الإمارات A380، التي كانت تعمل تحت رمز التسجيل (A6-EDA)، بعد تسجيل رقم قياسي في الخدمة ضمن أسطول الناقلة، التي تسلمتها دولة الإمارات من شركة إيرباص في يوليو عام 2008، وأقلعت في أول رحلة تجارية لها كانت إلى مدينة نيويورك الأمريكية، بعد وصولها بشهر تقريبا، فيما كانت آخر رحلة تجارية للطائرة هي مدينة سنغافورة 8 مارس العام الماضي 2020.

ويصل إجمالي عدد الرحلات الجوية التي أقلعت بها الطائرة منذ عام 2008 حتى 2020، يصل إلى 6319 رحلة، وعملت في نحو 62 مطاراً حول العالم.