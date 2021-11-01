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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاقتصادات الناشئة

مركز تحديث الصناعة
مركز تحديث الصناعة

 وقع كلُ من مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني واتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم جديدة مدتها ثلاث سنوات في برنامج "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية.

 

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لدعم الاقتصاد الإبداعي والاجتماعي والتكنولوجي لتحسين حياة أفراد المجتمع والذي تمثل في إطلاق برنامج الاقتصادات الشامة والإبداعية عام 2018 لتشجيع الاقتصاد الإبداعي والاجتماعي وتُوج بفوز مجموعة من الشباب والشابات.

 

وخلال كلمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، "أفاد بأن المستفيدين من المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية بلغ أكثر من 50 رائد أعمال، و60 مصمم منتجات و300 حرفي مصري، وتنوعت أوجه الاستفادة لكافة المشاركين ما بين مسابقات تصميم وبرامج رفع قدرات وتنمية مهارات وارشاد مهني ومالي على أعلى مستوى."

 

ورحبت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة واستمرار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس البريطاني واتحاد الصناعات المصرية، مؤكدة أن البرنامج دعم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 750 مبدعًا شابا".

 

وتسعى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى بدء رحلة جديدة في دعم المشاريع التي تمكن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير الشركات الناشئة والمعرضة للخطر بسبب تأثير فيروس كورونا وغيرها من العوائق الأخرى.

تحديث الصناعة اتحاد الصناعات المحلس الثقافي البريطاني تنمية الصناعة

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