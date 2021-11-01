تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاقتصادات الناشئة

وقع كلُ من مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني واتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم جديدة مدتها ثلاث سنوات في برنامج "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لدعم الاقتصاد الإبداعي والاجتماعي والتكنولوجي لتحسين حياة أفراد المجتمع والذي تمثل في إطلاق برنامج الاقتصادات الشامة والإبداعية عام 2018 لتشجيع الاقتصاد الإبداعي والاجتماعي وتُوج بفوز مجموعة من الشباب والشابات.

وخلال كلمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، "أفاد بأن المستفيدين من المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية بلغ أكثر من 50 رائد أعمال، و60 مصمم منتجات و300 حرفي مصري، وتنوعت أوجه الاستفادة لكافة المشاركين ما بين مسابقات تصميم وبرامج رفع قدرات وتنمية مهارات وارشاد مهني ومالي على أعلى مستوى."

ورحبت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة واستمرار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس البريطاني واتحاد الصناعات المصرية، مؤكدة أن البرنامج دعم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 750 مبدعًا شابا".

وتسعى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى بدء رحلة جديدة في دعم المشاريع التي تمكن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير الشركات الناشئة والمعرضة للخطر بسبب تأثير فيروس كورونا وغيرها من العوائق الأخرى.