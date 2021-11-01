روسيا تحصل على تراخيص بناء أول محطة نووية في تركيا

وافق مجلس هيئة الرقابة النووية التركية على منح شركة "أكويو نوكليار" التابعة لشركة "روساتوم" ترخيصا لبناء الوحدة الرابعة من محطة "أكويو"، التي تعد أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

ويسمح الترخيص الصادر عن الهيئة لصالح الشركة الروسية بالشروع، في تنفيذ جميع أعمال البناء والتشييد والتركيب في موقع الوحدة الرابعة، بما في ذلك مرافق الأمان النووي.

وقد أرسلت الشركة حزمة الوثائق والمستندات اللازمة ، للحصول على الترخيص إلى هيئة الرقابة النووية التركية (NDK) في 12 مايو 2020.

وشملت الحزمة نسخة من تقرير الأمان المبدئي (PSAR) ونسخة من تقرير التقييم الاحتمالي للأمان(PSA) وغيرها من المستندات التي تؤكد سلامة وموثوقية وحدة الطاقة الرابعة المزمع إنشائها في موقع محطة "أكويو" الكهروذرية.

ومُنحت شركة "أكويو نوكليار" الترخيص لبناء الوحدة الرابعة بعد أن انتهى مجلس هيئة الرقابة النووية التركية من تقييم المستندات المقدمة.

ويتيح الترخيص البدء في بناء المفاعل الخاص بالوحدة الرابعة وأيضا وحدة التوربينات التابعة لها.

وقالت أناستاسيا زوتييفا، المديرة العامة لشركة "أكويو نوكليار": "يعد الحصول على رخصة البناء بوحدة الطاقة الرابعة إحدى المراحل الهامة من تنفيذ مشروع إنشاء محطة "أكويو". وأود، أولا، أن أتقدم بخالص الشكر لزملائنا الأتراك والروس الذين شاركوا في عملية الحصول على هذه الوثيقة الهامة".

وأضافت قائلة: "بحصولنا على الرخصة لبناء وحدة الطاقة الرابعة، أكملنا عملية الحصول على جميع التراخيص اللازمة لإنجاز مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية المكونة من أربع وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية التي نبنيها في تركيا".

وتابعت: "بذلك أكدنا أن مشروعنا هذا يتمتع بالمستوى المطلوب من الأمان النووي وأنه قد خضع للدراسات شاملة النطاق الضرورية والتطوير المعمق، وأيضا أكدنا أنه مشروع مجد وواقعي بصفته مشروعا فريدا من نوعه، وذلك بالتعاون مع زملائنا من هيئة الرقابة النووية التركية، والآن نحن مستعدون لأن تشمل أعمال البناء جميع وحدات الطاقة الأربع بالمحطة، وفي مطلع العام القادم سنبدأ الأعمال المتعلقة بوضع لوح الأساس لمباني وحدة المفاعل".