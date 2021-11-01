ياسمين صبري تشارك جمهورها بصور جديدة لها ..شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عدة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: “زي القمر يا ياسمين - مشاءالله”.

يذكر أن ياسمين صبري ستعود إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك فيبطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج،وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيدبشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب،إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمدجمعة.