المشدد 10 سنوات لعاطلين يتاجران في المواد المخدرة بإمبابة

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريم كل منهما ١٠٠ ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة إمبابة.



وأحال النيابة العامة، أحالت القضية رقم ١٩٧٥٩ لسنة ٢٠٢٠ جنايات إمبابة، والمقيدة برقم ٢٣٤٢ لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من سيد س ا، ومحمد ر ه، لأنهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، أحرزا بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة إمبابة تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجدهما وأبصرتهما ممسكين بكمية من المواد المخدرة، ويقومان بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطهما وما يحرزانه وبتفتيشهما عثر معهما على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتفي محمول .

وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.