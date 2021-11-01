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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس

تقارير تكشف إصابة بلطجي اقتحم صيدلية بالمحلة بأمراض نفسية

تجديد حبس بلطجي واقعة
تجديد حبس بلطجي واقعة اقتحام صيدلية المحلة

قرر رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار تجديد حبس البلطجي المتهم باقتحام صيدلية والتعدي على العاملين بها ب"شقرف" 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين عرضه علي استشاري نفسيه وعصبية .

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وأفادت مصادر داخل النيابة. العامة أن التحقيقات واجهت المتهم بارتكابه للواقعة فأقر بها ودخل في نوبات من الاضطرابات والبكاء بشكل مفاجىء .

وتابعت المصادر النيابة أن أسرة البلطجي ومحامي الدفاع عنه قدم تقارير طبية من مستشفي النفسية والعصبية بجامعة طنطا تفيد بأن المتهم البلطجي يعاني من اضطرابات نفسيه وعصبية وفي احتياج للمتابعات علاجية .

وكانت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شهدت يوم الجمعة الماضية واقعة اعتداء شخص علي العاملين بصيدلية الدكتورة إيمان ابراهيم وتهديدهم بسلاح أبيض (منجل) والاعتداء علي مواطن حاول التدخل وإصابته بجرح قطعي في الرأس .

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كان اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية  تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بلاغ من أحد المواطنين وتدعي ايمان إبراهيم محمود صيدلانية وصاحبة صيدلية بقرية بشبيش تفيد تعرضها والعاملين بالصيدلية لاعتداء من (عبدالعزيز .ا.ا) من أبناء القرية حيث أنه دام علي الاعتداء علي الصيدلية والمحلات التجارية المجاورة باستخدام سلاح أبيض مستخدم في الزراعة (منجل) وعند تدخل أحد المواطنين أحدث أصابه به بجرح قطعي في الرأس ١٥ غرزه .

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وبسؤال المجني عليهم أقروا بدوام اعتداء المتهم علي أهالي القرية وفرض سطوته وسيطرته باستخدام الاسلحة البيضاء والاعتداء علي كل ما تسوء له نفسه اعتراضه.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية  لمحل الواقعة واصطحاب أطراف الي ديوان عام مركز شرطة المحلة الكبرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر تحت رقم 34555 جنح مركز المحلة الكبرى لسنة 2021 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد حبس المتهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

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IMG-20211101-WA0037
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