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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلاميذ رابعة ابتدائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلاميذ 4 ابتدائي خلال العام الدراسي 2021 /2022 .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تدرس في الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

أما بالنسبة للصف الرابع الابتدائي قالت مديرية تعليم القاهرة :  تدرس كمادة أساسية إجبارية لجميع تلاميذ 4 ابتدائي ضمن منظومة التعليم الجديدة .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  أسبوعيا بواقع حصتان بما يعادل 90 دقيقة وتقسم إلى 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، ويختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقا من المنصة، الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة ، والثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ، والاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي ، ويتم جمع الاختبارات في نهاية العام الدراسي ( 100 الفصل الدراسي الاول + 100 الفصل الدراسي الثاني ) مقسوم على 2 مع الاخذ في الاعتبار أن الفصل الدراسي الأول ليس له نتيجة تعلن ويتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : يتم تحويل الدرجات لـ 4 ألوان :

- اللون الأزرق  : من 85 لـ 100 ويعني أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف.
- اللون الأخضر : من 65 لأقل من 85 ويعني أن المتعلم قد امتلك المهارات والمعارف
- اللون الأصفر : من 50 لأقل من 65 ويعني أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم
- اللون الأحمر من 1 لأقل من 50 ويعني ان المتعلم لم يتقن هذه المهارات والمعارف ويحتاج إلى الكثير من الدعم

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : أنه ينقل الطالب للصف الدراسي الاعلى في حالة اجتيازه من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

وقالت : أما اذا حصل الطالب على اللون الأحمر له دور ثاني في الفصلين الدراسيين وفي حالة استمرار حصوله على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثاني يعيد السنة الدراسية مرة أخرى

وعلى جانب آخر كان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع أولياء أمور تلاميذ 4 ابتدائي.

حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أرجو أن نبذل الجهد لفهم المناهج الجديدة ، وألا نعتمد على القيل والقال على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة جداً كى توفر لأبنائنا مناهج حديثة ، لتنشئة جيل مؤهل بالمهارات المطلوبة في زمانهم، لكي يقود هذا الجيل مصرنا الحبيبة في السنوات القادمة بإذن الله.

التربية والتعليم التعليم 4 ابتدائي مادة تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات

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