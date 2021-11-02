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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 2 نوفمبر برج العقرب.. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك

الأبراج
الأبراج

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الأسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الأجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس. تقدم خبيرة الأبراج عبير فوائد نصيحة اليوم وشخصية اليوم فى علم الأرقام 2 نوفمبر.

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علم الأرقام إذا كنت مولودًا في يوم 2 نوفمبر

تقول خبيرة الأبراج  إنه فى علم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 2 نوفمبر فإن ذلك يعنى أن لديك طبيعة حساسة للغاية، وأنك  أيضا عاطفي ومتقلب المزاج، وتتمتع بالبصيرة، وتملك روح طموحه محب للتوسع، لكن قد تتأرجح بين التلقائية والتردد.

نصيحة هذا العام، هذا الوقت تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وتجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة 

التوقعات الأسبوعية لبرج العقرب 

مهنياً: يحمل إليك هذا الأسبوع وضعاً فلكياً متقلّباً يجعلك تمرّ بفترات متراوحة بين الثقة بالنفس والتردّد أو التشاؤم.

يكون من الطبيعي التراجع والشعور بالتعب، وصعب عليك التخلّص ممّا يزعجك فالمقاومة تخفّ أيضاً، كما قدرتك على المواجهة. إلا أنّ بمجمله الأسبوع يدعو للقلق والحذر إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعداً لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى .

عاطفيًّا: التأثيرات الفلكية السائدة ستكون ايجابية في معظمها ما قد يعني حبا تعيشه مع شخص بعيد عنك أو تلتقيه بعيدا عن محيطك الاعتيادي كما الذي يحمل اليك ملذات كثيرة ويعزز ثقتك بالنفس قد ترغب في السفر او تمضية وقت مميّز الى جانب الحبيب. 

إذا كنت عازبًا قد تلتقي بشخص أجنبي يلفت انتباهك وتجد ضالتك وتعيش تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها.

العقرب الأبراج برج الأسد مواليد الحمل الأسد القوس نصيحة نصيحة اليوم

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