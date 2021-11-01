انطلاق أعمال اجتماع التجمع الإقليمي لمدن شمال إفريقيا بالأقصر

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة الأقصر، أعمال اجتماع التجمع الإقليمي لمدن شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بمشاركة وزراء وعمداء ومحافظي عدد من المدن الإفريقية وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة، وبحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر في كلمته خلال الاجتماع، أن تجمع اقليم شمال إفريقيا بمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.





ويأتي هذا التجمع الإقليمي، في إطار التحضير للدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (أفريستي) التي ستقام بمدينة كيسومو في كينيا خلال الفترة ما بين 17 و21 مايو المقبل حول موضوع "دور المدن الوسيطة في إفريقيا في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063". ويبحث اللقاء على مدى يومين، على الخصوص المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2021/2030 لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، والخطوط الكبرى لقمة "أفريستي" التي ستقام بكيسومو بكينيا ، والإعداد للاجتماعات السياسية للقمة، والمخرجات الرئيسية للقمة وكذا معرض افريستي بكيسومو .