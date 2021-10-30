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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألماني فى الأقصر

ختام فعاليات اسبوع
ختام فعاليات اسبوع الشباب المصرى الألماني فى الاقصر

اختتم 50 طالبا وطالبة من مدارس مدينة ميونيخ الألمانية زيارتهم إلى الأقصر بزيارة مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال .

وتأتى زيارة المجموعة الألمانية فى إطار فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألماني الذي ينظم للعام السابع .

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وتفقد الوفد الألماني أقسام المستشفي المختلفة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية  ، وأبدوا إعجابهم بالإنشاءات والمستوى الطبي المتقدم الذي يضاهي كبري المستشفيات الألمانية.

كما شارك الطلاب الألمان أطفال المستشفي اللعب وسط أجواء من البهجة والسعادة.

والتقط الوفد الألماني الصور التذكارية مع الأطفال وفى أرجاء المستشفي لنشرها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان أن زيارة الوفد الألماني هى الثانية خلال العامين الماضيين موجها الشكر لجمعية الشباب وللجنة تسويق السياحة الثقافية على تنسيق وتنظيم الزيارة ،كما وجه فؤاد التحية للشباب الألماني الذين حرصوا على زيارة المستشفي ودعم الاطفال المرضي.

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الأورمان الأقصر محافظة الاقصر الإجراءات الاحترازية محافظ الأقصر مستشفى شفاء الاورمان سرطان الأطفال

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