جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

كشفت التحريات والبحث الجنائي عن أن سبب جريمة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حيث قام شخص بذبح آخر وفصل رأسه عن جسده هو الأخذ بالثار من المجنى عليه.



وتبين من التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث أن سبب جريمة شارع البحري بمحافظة الإسماعيلية هو انتقام الجاني من المجنى عليه، بسبب قيام الأخير بعلاقة غير شرعية مع أخت وزوجة القاتل.

أمر النائب العام؛ بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية.

انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقا.

في البداية، استبقت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الجميع حيث نشرت من خلال فيسبوك التفاصيل الأولى عن الحادث وكتبت: ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية ( سبق حجزه بأحدى المصحات للعلاج من الإدمان ) قام بالتعدى بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه.