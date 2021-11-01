رغم عرضه في السينمات .. بث العارف علي منصة إلكترونية

حصلت احدي المنصات الإلكترونية علي حق عرض فيلم العارف لذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، وذلك بعد شهور قليلة من عرضه في دور العرض السينمائية.

الفيلم مازال يتم عرضه حتي الآن في عدد من السينمات ولم يتم رفعه، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لاذاعته عبر أحدي المنصات الإلكترونية مع نهاية شهر نوفمبر الحالي .

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان أحمد عز عرض فيلمه الجديد “ الجريمة ” ، والذى يتعاون فيه مع الفنانة منة شلبى للمرة الثالثة، حيث سبق وأن قدما معاً كل من فيلم “ شباب تيك واى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد ” .

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم ماجد الكدوانى .

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم - الدور الذى يلعبه أحمد عز - ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.