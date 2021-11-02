الدينار الأعلى.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر اليوم الثلاثاء

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الثلاثاء فى بنك مصر :

وسجلت العملات العربية ختام اليوم الثلاثاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 49.4جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر 21.75جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.