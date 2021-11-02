ليالي الأبطال .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 2 - 11 - 2021 العديد من المباريات الهامة حيث تنطل الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ولعل ابرز المواجهات لقاء مانشستر يونايتد امام اتلانتا .
ويحاول فريق برشلونة مصالحة جماهيره بعد الخسائر المتتالية في بطولة الدوري الاسباني ومحاولة حصد الثلاث نقاط امام دينامو كيف الاوكراني .
دوري أبطال أوروبا
مالمو vs تشيلسي – الساعة الثامنة إلا ربع مساء -قناة beIN Sports 1 HD Premium
فولفسبورج vs ريد بول سالزبورج – الساعة الثامنة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports Connect
دينامو كييف vs برشلونة – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
بايرن ميونخ vs بنفيكا – الساعة العاشرة مساء - قناةbeIN Sports 3 HD Premium
فياريال vs يونج بويز – الساعة العاشرة مساء - قناةbeIN Sports Connect
أتلانتا vs مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
يوفنتوسvs زينيت سانت بطرسبرج – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 1
إشبيلية vs ليل – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 2