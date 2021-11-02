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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2-11-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2- 11 - 2021، في القاهرة والمحافظات.

 وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائها المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري سوف يصل إلى القاهرة.

 وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 30 19

الإسكندرية 29 19 

الإسماعيلية 30 20

الدقهلية 29 18

الغردقة 32 22

المنيا 31 17

درجات الحرارة برنامج صباح البلد صدى البلد الشبورة المائية نسبة الرطوبة

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