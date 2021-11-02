عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مسئول كبير يكشف سبب نزوح العائلات من محافظة ديالي

العراق
العراق

أوضح محافظ ديالى العراقية  مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، أن سبب نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية هو الإرهاب وعناصره المنتشرة بالمحافظة ، حيث كشف عن أماكن تواجد الإرهابيين وحدّد عددهم.

وذكر المسئول العراقي لـ وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية جاء لخشيتهم من أن تكون ردة فعل قوية داخل القضاء بعد هجوم عصابات داعش الإرهابية على ناحية الرشاد، بالإضافة الى الفوضى التي شهدتها المحافظة والانشغال بها نتيجة عدم استلام جثث الشهداء من قبل ذويهم والإصرار على حضور وفد من مكتب رئيس الوزراء للتفاوض معه حول الوضع الأمني".

txt

العراق يعلن تفكيك خلية إرهابية مسلحة

txt

العراق يعلن مقتل 5 إرهابيين في ضربة جوية بمحافظة صلاح الدين

وبشأن خطر العصابات الإرهابية ما بين محافظتي كركوك وديالى، فقد شدد التميمي علي أن أكثر من ألف عنصر من داعش يتواجدون في محور كركوك ديالى صلاح الدين، مبيناً أن عدد عناصر داعش شهد تزايداً في هذا المحور خلال الفترة الأخيرة.

وتابع : أن عملية ملاحقة الإرهابيين تعتمد على قرارات العمليات المشتركة حيث لديها عملية نوعية في المنطقة لملاحقة الإرهاب".

وواصل تصريحاته قائلا : "أتمنى أن تُرصد أموالا لدعم الجهد الاستخباراتي وتوفير الغطاء الجوي لملاحقة الإرهابيين وتحديد أهدافهم وتنفيذ ضربات جوية ضد مواقعهم يكون أفضل من إطلاق عمليات أمنية واسعة".

وشنت عصابات داعش الإرهابية، يوم الثلاثاء الماضي، هجوماً إرهابياً على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، أسفر عن استشهاد 11 مدنياً وجرح 6 آخرين.

العراق داعش الإرهاب محافظة ديالى قضاء المقدادية ضربات جوية

ترشيحاتنا

ضرورة إخراج المرتزقة| لجنة 5+5 في القاهرة ترسم مستقبل العملية السياسية الليبية

يمكن التقدم بأكثر من طلب.. استمرار فتح حجز قطع أراضي في 12 مدينة حتى 25 نوفمبر الجاري

الهجرة تتابع الخطوات التنفيذية لبدء العمل بوثيقة التأمين على المصريين بالخارج

عيار 21 يسجل 782 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 11- 2021

السعودية.. عبد الحليم حافظ يشارك في موسم الرياض اليوم

اعشاب تساعد على النوم ..وصفات للنوم السريع وعدم التفكير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن

خلال دقائق.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعشاب تساعد على النوم ..وصفات للنوم السريع وعدم التفكير

يحتضر في السماء.. وكالة ناسا تنشر صورة مذهلة لنجم مرعب بمناسبة الهالوين

لحظة تقبيل رجل لـ ثعبان خطير يثير صدمة المشاهدين |فيديو

شاب يطلق النار على وجه صديقه ويدمر حياته والسبب غريب

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ