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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: الرئيس السيسي أبرز ضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول الأكثر احتياجاً

الكاتب الصحفي أسامة
الكاتب الصحفي أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن مصر تضع قضية تغير المناخ على رأس أولويتها، منوهاً أن الرئيس السيسي يلقي اهتمام كبير بهذا الملف، وظهر ذلك في خطاباته المتعددة سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو في رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أو في تواجد مصر بمجلس الأمن، بالإضافة إلى مؤتمر التنوع البيولوجي أيضاً.

وأضاف أسامة السعيد خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريرها الصحفي "أحمد حمدي"، أن الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة احترام الدول المتقدمة لتعهدتها، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والأكثر تضرراً من تغير المناخ، وذلك من خلال دعمها فنياً ومالياً لمواجهة هذه التعديات.

وأشار الكاتب الصحفي إلى كلمة الرئيس السيسي أمس خلال قمة المناخ السادسة والعشرين في مدينة "جلاسكو"، حيث قال: "نحن بحاجة إلى تكاتف عالمي، ويجب أن توفى الدول المتقدمة بالتزاماتها الموجودة في اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ".

وعقب أسامة السعيد قائلاً: "للأسف الشديد .. الدول المتقدمة المسؤولة عن 80% من انبعاثات الكربون، لم تفي حتى الآن بهذه التعهدات ولم تقدم التزاماتها، والتي تعتبر جزء منها هو تقديم 100 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ .. بالتالي نحن أمام مأزق حقيقي".

الرئيس السيسي الدول المتقدمة صدى البلد تغير المناخ مدينة جلاسكو شرين

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