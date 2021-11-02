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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. تفاصيل أول عملية جراحية روبوتية لاستئصال المرارة

مدير مستشفى دمرداش
مدير مستشفى دمرداش الجراحى

قال دكتور طارق يوسف، مدير مستشفى دمرداش الجراحى، إن التكنولوجيا أصبحت تدخل فى كافة المجالات الآن، لذلك فكان لابد ان نستفيد منها فى المجال الطبى.

وأضاف مدير مستشفى دمرداش الجراحى، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية المصرية الاولى، أن قرار أول عملية جراحية روبوتية جرئ جدا، ولكنه تم بعد تدريب لفترة فى الخارج على جهاز معين.

وأشار مدير مستشفى دمرداش الجراحى،  أن فكرة الجهاز مثل البلايستيشن يقوم الطبيب بتحريك آلات داخل جسم المريض للقيام بعملية استئصال المرارة بدقة عالية جداً.

وتابع مدير مستشفى دمرداش الجراحى، أن الفائدة التى تعود على المريض منها دقه الجراحة وتكبير الصورة ١٠ مرات وثلاثية الابعاد وهو ما يجعلنا نصل إلى مناطق داخل تجويف البطن والحوض كان يصعب الوصول إليها بالجراحة التقليدية.

لجراحة التقليدية مستشفى دمرداش الجراحى عملية استقصال المرارة جراحية روبرتية التكنولوجيا المجال الطبى

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