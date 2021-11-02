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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام المحافظة يلتقى بالمستثمرين لمناقشة تطوير القطاع السياحى بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 

التقى اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر بعدد من مستثمرى المحافظة لبحث سبل تطوير القطاع السياحى ، والوقوف على المشكلات التى تواجههم ، للعمل على تذليل اى عقبات تواجه هذا التطوير  ، موضحا اهمية القطاع السياحى للبحر الأحمر  ، وعدد العمالة التى تعتمد عليه ، حضر اللقاء اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد .

كما ناقش البندارى الاستعدادات الخاصة للبطولة العالمية " IRONMAN "  فى نسختها الأولى ، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية  ، لتنفرد  مدينة الغردقة بإقمة النسخة الاولى لها على ارض مصر  ، لتعد من افضل اساليب الجذب السياحى للبحر الأحمر ، مشيرا انه يجب تنفيذها بقدر عالى من الجودة  ، لما يمثلة الحدث من أهمية وترويج ، حيث يتداوله عدد كبير من المواقع السياحية العالمية ، و يبثه عدد من القنوات التليفزيونية الشهيرة .

يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت علي إقامة بطولة IRONMAN لمدة ثلاث سنوات بجمهورية مصر العربية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة و بالتعاون مع شركة إيجلز للإدارة الرياضية STAMINA ، حيث ستقام النسخة الأولي منها بمنتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة خلال شهر نوفمبر 2021 ، وتعد هذه البطولة واحدة من أقوي البطولات العالمية في مجال رياضات ( السباحة _ الدراجات _ الجري ) ويشارك فيها أكثر 3000 متسابق تتراوح أعمارهم من 18 : 70 عاما ، و يمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم .

البحر الأحمر مهرجان الشباب والرياضة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر سهل حشيش القطاع السياحي وزارة الشباب والرياضة

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