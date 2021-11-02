سكرتير عام المحافظة يلتقى بالمستثمرين لمناقشة تطوير القطاع السياحى بالبحر الأحمر

التقى اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر بعدد من مستثمرى المحافظة لبحث سبل تطوير القطاع السياحى ، والوقوف على المشكلات التى تواجههم ، للعمل على تذليل اى عقبات تواجه هذا التطوير ، موضحا اهمية القطاع السياحى للبحر الأحمر ، وعدد العمالة التى تعتمد عليه ، حضر اللقاء اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد .

كما ناقش البندارى الاستعدادات الخاصة للبطولة العالمية " IRONMAN " فى نسختها الأولى ، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية ، لتنفرد مدينة الغردقة بإقمة النسخة الاولى لها على ارض مصر ، لتعد من افضل اساليب الجذب السياحى للبحر الأحمر ، مشيرا انه يجب تنفيذها بقدر عالى من الجودة ، لما يمثلة الحدث من أهمية وترويج ، حيث يتداوله عدد كبير من المواقع السياحية العالمية ، و يبثه عدد من القنوات التليفزيونية الشهيرة .

يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت علي إقامة بطولة IRONMAN لمدة ثلاث سنوات بجمهورية مصر العربية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة و بالتعاون مع شركة إيجلز للإدارة الرياضية STAMINA ، حيث ستقام النسخة الأولي منها بمنتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة خلال شهر نوفمبر 2021 ، وتعد هذه البطولة واحدة من أقوي البطولات العالمية في مجال رياضات ( السباحة _ الدراجات _ الجري ) ويشارك فيها أكثر 3000 متسابق تتراوح أعمارهم من 18 : 70 عاما ، و يمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم .