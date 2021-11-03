مواليد كام؟ اعرف سن خروجك على المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

مزايا عد أعلنتها نيفين القباج، وزيرة التضامن، للمسنين -خلال اجتماعها الأخير داخل لجنة التضامن بمجلس النواب- أبرزها رفع سن المعاش تدريجا حتى يصل إلى 65 سنة، إلى جانب منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا آخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيرتفع حتى يصل إلى 65 سنة من خلال جدول زمني وضعه القانون.

السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً للقانون، إلا أنه يجري توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما، اعتباراً من يوليو عام 2040، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

سن خروج المعاش

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032 .

أما مواليد 74 و 75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038.