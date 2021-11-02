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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وداعًا للتصبغات.. خبيرة تجميل تكشف أفضل كريم لحماية البشرة|فيديو

تصبغات البشرة
تصبغات البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن لترطيب البشرة وحمايتها يجب ضبط نظام الطعام أولاً، وضبط أوقات النوم، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول الطعام الذي يحتوي على الدهون، والابتعاد عن التدخين.

ونصحت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، التي يرأس تحريرها الصحفي "أحمد حمدي"، باستخدام كريم بينكي لترطيب البشرة الجافة والدهنية باستمرار، مضيفة أنه يحافظ على مخزون الكولاجين الذي ينقص بعد سن 25 عاماً.

وتابعت خبيرة تجميل أن كريم بينكي يعمل أيضاً على تقشير البشرة، وتفتيح البشرة، وإزالة التصبغات التي ظهرت نتيجة التقدم في العُمر أو نتيجة تناول أدوية ما أو بسبب استخدام كريمات خاطئة أو بسبب الحمل.

وواصلت دينا أبو السعود قائلة: "بكريم واحد أقدر استعيد نضارة بشرتي وأحاول أعمل على تأخير علامات التقدم في السن .. هو كريم بينكي اللي قادر على كل ده".

ونوهت خبيرة تجميل أن كريم بينكي مكوناته طبيعية بنسبة 100%، وبالتالي استخدامه لا يؤثر بشكل سلبي على البشرة.

خبيرة تجميل حماية البشرة برنامج طبيب البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى

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