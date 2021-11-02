تموين الإسكندرية: ضبط 300 طن سكر ودقيق بمخزن غير مرخص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية والمخازن غير المرخصة لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية وحجبها بغرض رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: تحصين 7 ملايين طائر بالمزارع ونحو 50 ألفا بالمنازل

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية ووائل كمال مفتش بالإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة، تم خلالها ضبط أحد المخازن غير مرخصة بمنطقة ابيس الثانية، شرق الإسكندرية، وبداخله كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج 72% بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها.

وتم ضبط و تحريز ٢٠٠٠ شيكارة سكر ابيض زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ١٠٠ طن، و٤٠٠٠ شيكارة دقيق ابيض استخراج 72% زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ٢٠٠ طن.

وقد تم التحفظ على هذه الكميات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.