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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط 300 طن سكر ودقيق بمخزن غير مرخص

سكر مضبوط داخل مخزن
سكر مضبوط داخل مخزن غير مرخص في الإسكندر ية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية والمخازن غير المرخصة لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية وحجبها بغرض رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية ووائل كمال مفتش بالإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة، تم خلالها ضبط أحد المخازن غير مرخصة بمنطقة ابيس الثانية، شرق الإسكندرية، وبداخله كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج 72% بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها.

وتم ضبط و تحريز ٢٠٠٠ شيكارة سكر ابيض زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ١٠٠ طن، و٤٠٠٠ شيكارة دقيق ابيض استخراج  72% زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ٢٠٠ طن.

وقد تم التحفظ على هذه الكميات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية مديرية التموين مباحث التموين التجارة الداخلية شرق الإسكندرية وزارة التموين حملة مكبرة السلع الاستراتيجية

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