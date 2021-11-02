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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: لوطبقنا "امحها يا علي" لانتهت المشاكل الزوجية.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رواد التواصل الاجتماعي بمختلف وسائله التوقف عن الجدل والسعي قدماً نحو العمل ودفع عجلة الإنتاج، مستنكرا تضخيم الأمور أكثر من حجمها، وأن هناك حلول بسيطة للمشاكل الزوجية.

وقال الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "إذا أراد الله بأمة سوءً رزقهم الجدل ومنعهم العمل"، لافتاً إلى أن حوالي 95% من الخلافات التي تقع بين الناس تعد من صغائر الأمور التي لا يجب الوقوف عندها كثيرًا، مطالبًا بتطبيق مقولة "امحها يا علي" الذي قالها الرسول، صلى الله عليه وسلم، لعلي ابن أبي طالب يوم كتابة اتفاقية الحديبية بين المسلمين والمشركين.

ونوه الجندي إلى أن "امحها يا علي" هي الاهتمام بالأهداف قبل الوسائل، وهي التي تصلح المجتمع إذا طبقناها على البيت والمسكن والمجتمع، منوهًا إلى أن صلح الحديبية ترتب عليه فتح مكة بسبب العقد الذي طالب فيه الرسول علي بمحو "رسول الله".

"امحها يا علي"

وتعود واقعة "امحها يا علي" بحسب المراجع الإسلامية المعتمدة إلى صلح الحديبية الذي كان بين كفار قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حينما أراد المسلمون حج البيت الحرام، اختار المشركون سفيراً لهم، وهو : سهيل بن عمرو لعقد الصلح ، وبعد الاتفاق على قواعد الصلح ، قال صلى الله عليه وسلم : (هات اكتب بيننا وبينك كتاباً) فدعا الكاتب، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وقال : تكتب بعد باسمك اللهم : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فاعترض سهيل بن عمرو وقال : والله لو نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي : امحها يا علي، واكتب محمد بن عبد الله ، فقال علي رضي الله عنه : والله لا أمحها أبداً يارسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : هاتها يا علي، فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه يعلم تماماً أن علي لن يمحو كلمة رسول الله.

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خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون امحها يا علي صلح الحديبية

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