فرمه خلاط الطوب.. لا شبهة جنائية في مصرع عامل بمصنع في الصف

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عدم وجود شبهة جنائية في مصرع عامل سقط داخل خلاطة بمصنع طوب بمدينة الصف.



وأشارت التحريات أن المتوفى اختل توازنه فسقط داخل خلاط الطوب ما ادى لمصرعه في الحال، تم إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة و أمر بنقل الجثة إلى المشرحة و إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات .



تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد مصرع عامل داخل مصنع طوب بمنطقة الصف.



وعلى الفور، انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة و العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب و المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف إلى محل الواقعة و تبين وجود جثة عامل بالمصنع.



وبإجراء التحريات بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف تبين أن المتوفى سقط داخل الخلاط أثناء القيام بعمله ولقي مصرعه في الحال، ولا شبهه جنائية.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.