علي درويش يعلن جاهزية ملعب استاد القاهرة لمباراة القمة

أعلن علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، جاهزية ملعب استاد القاهرة لمباراة القمة المقبلة.

وقال درويش، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"سيعجبكم ملعب استاد القاهرة فهو أفضل ملعب موجود في مصر وأفريقيا وأتمنى أن يُمتعنا الفريقان بالمباراة أيًا كانت النتيجة وأتمنى أن يُصفق جمهور الفريقين لبعضهما البعض ليكون الأمر نواة لزيادة عدد الحضور الجماهيري".

وأتم رئيس هيئة استاد القاهرة، تصريحاته بقوله: "جميع المقاعد في الملعب مُرقمة وعدد الحضور سيكون قليلًا والحجز عن طريق موقع تذكرتي وأتمنى أن تمر المباراة على خير، وسيكون هناك منافذ للطعام والشراب للجماهير كما حدث في بطولة أفريقيا والتطوير في الملعب سيُسعد الناس".

وكشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.