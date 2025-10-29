الاتصالات تصدر طوابع تذكارية من خلال البريد المصري للمتحف الكبير

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة طوابع تذكارية جديدة مزودة بتقنية الـ "QR Code" من خلال البريد المصرى لتوثيق الحدث التاريخى لافتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية والحضارية فى القرن الحادى والعشرين، ويمثل أيقونة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الدولة فى الحفاظ على تراثها الإنسانى العريق والترويج له عالميًا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المتحف المصرى الكبير يمثل صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عراقة مصر وحضارتها الخالدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توثيق حدث الافتتاح التاريخى من خلال إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية التى تُخلد هذه اللحظة الفارقة فى مسيرة الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن طوابع البريد تُعد مرآة تعكس مسيرة الوطن وإنجازاته، لافتًا إلى أن هذا الإصدار لا يقتصر على كونه عملًا فنيًا فحسب، بل يمثل رسالة ثقافية تُبرز للعالم عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتؤكد الدور الريادى لمصر فى صون إرثها التاريخى وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى عرضه وتوثيقه.

ومن جانبها، أعربت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن فخر البريد المصرى بالمشاركة فى توثيق هذا الحدث التاريخى الهام عبر إصدار مجموعة متميزة من الطوابع التذكارية، التى صُمّمت وطُبعت بعناية لتجسّد روعة التصميم المعمارى للمتحف المصرى الكبير وما يضمه من كنوز أثرية فريدة، مشيرة إلى أن المجموعة تتضمن شيت طوابع تذكاريًا يضم خمسة طوابع تحمل صورًا لتماثيل تاريخية من داخل المتحف، إلى جانب مجموعة أخرى مكونة من ثلاثة طوابع تُبرز الواجهة المعمارية للمتحف ويتصدرها شعار "المتحف المصرى الكبير"، مؤكدة حرص البريد المصرى الدائم على دعم الثقافة والفنون والتاريخ المصرى، وإصدار طوابع تذكارية تواكب وتوثق أهم الأحداث الوطنية الكبرى، عبر طوابع تحمل بين طياتها صفحات من تاريخ الوطن وحضارته العريقة.

جدير بالذكر أن شيت الطوابع (١٤ سم فى ٢٣ سم)، ويضم خمسة طوابع، إلى جانب مجموعة طوابع (٥ سم فى ٩ سم)، تضم ثلاثة طوابع، جميع الطوابع مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان، ومزودة بتقنية الـ "QR Code" لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى الطوابع التذكارية والمتابعين لها، تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

ويأتى هذا الإصدار ليخلّد حدثًا تاريخيًا طال انتظاره، يجسد ذروة ما وصلت إليه مصر من تطور فى مجال المتاحف والتقنيات الحديثة فى العرض المتحفى، ويُبرز مكانتها كموطنٍ للحضارة الإنسانية.