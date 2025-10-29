قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 10 سنوات على رحيلها.. عرض فيلم إمبراطورية م لفاتن حمامة فى دور العرض السعودية
عبدالفتاح الطاروطي يُعلّق على بيان نقابة القرّاء وأخطاء تلاوة الدكتور أحمد نعينع
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم بالمغرب
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
الصحة: خفض وفيات حديثي الولادة إلى 16 لكل ألف مولود ومستهدف انخفاض 25% بنهاية العام

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنجازاتها في تنفيذ التوصية الثانية «الخدمات الصحية» من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قُبيل انطلاق النسخة الثالثة «PHDC’25».

وتواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، عبر اللجنة العليا المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 17 لسنة 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن محاور التوصية الثانية ارتكزت على (تطوير مراكز الرعاية الأولية ورفع كفاءة الفرق الطبية، خفض وفيات حديثي الولادة والولادات القيصرية غير المبررة، متابعة نمو الطفل العصبي وشراكات تعليمية دولية، محاربة السمنة، إنشاء وحدات سكتة دماغية، وشبكة إفريقية لسرطان الكبد، إنشاء نظام موحد لرعاية الحروق، التوسع في الكشف المبكر، ورفع الوعي بالأمراض غير السارية نحو التغطية الصحية الشاملة).

تطوير 1004 مركز ووحدة

وأكد "عبدالغفار" على تحقيق إنجازات رائدة في الرعاية الأولية، حيث تم تطوير 1004 مركز ووحدة، مع إدراج 1500 وحدة في الخطة العاجلة للإستراتيجية الوطنية، واستحداث نظام مميكن للتطعيمات الروتينية بالشراكة مع وزارة التخطيط لتتبع المتغيبين، والعمل وفقاً لنظام رقمي للرقابة على النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى مشاريع التحول الرقمي في معامل الصحة العامة (LDM)، وميكنة التراخيص، وإنشاء منظومة إلكترونية لتراخيص مكافحة الحشرات والقوارض لتعزيز الشفافية، فضلاً عن تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالترصد الحشري.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تقديم 301 برنامج تدريبي مكثف وفقاً لمعايير الجودة بإجمالي 4273 دورة لـ93,091 متدربًا في 2024-2025، بالإضافة إلى إصدار الدليل المصري الأول لتشغيل مراكز الرعاية الصحية، واعتماد 7 وحدات وتسجيل 63 لدى «GAHAR».

بينما تضمنت الإنجازات في المحور الخاص بحديثي الولادة؛ (خفض وفيات حديثي الولادة إلى 16 لكل ألف مولود ومستهدف انخفاض 25% بنهاية 2025، وضع برنامج تدريبي لأطباء النساء على «مخطط الولادة» و«Robson Sheet» للحد من القيصريات غير الضرورية، إطلاق مبادرة «رعاية الأطفال حديثي الولادة» ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» لمكافحة العدوى وتقليل الوفيات.

ولفت "عبدالغفار" إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية وخفض القيصرية، إضافةً إلى إلزام المنشآت بنموذج «البارتوجرام» وتصنيف «روبسون»، وتهيئة بيئة داعمة، وحوكمة، وتكامل رقمي بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحاً إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقبالة وإطلاق حملة «بداية آمنة»، والذي ساهم في ارتفاع ملحوظ في الولادات الطبيعية.

خطة شاملة لرعاية حديثي الولادة

وأشار "عبدالغفار" إلى العمل وفقاً لخطة شاملة لرعاية حديثي الولادة تتضمن (تطوير البنية التحتية والخدمات، تحسين الجودة والسلامة، بناء القدرات، دمج الصيدلة الإكلينيكية، إنشاء حضانات صديقة للأم والطفل، حوكمة إكلينيكية متقدمة، توحيد البروتوكولات، استخدام الموارد بكفاءة، وتحسين تجربة المرضى نحو رعاية آمنة وفعالة بمعايير عالمية)، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية نحو صحة شاملة ومستدامة.

