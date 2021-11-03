تركي آل الشيخ يزور معرض المجوهرات بموسم الرياض | صور

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معرض المجوهرات، في موسم الرياض، والذي يعد أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط.



ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من كواليس الزيارة، وتفاعل عدد كبير من متابعي آل الشيخ.



وشهد المعرض في يومه الأول حضورًا نسائيًا لافتًا، ومن المتوقع أن يشهد المعرض العديد من الصفقات للدخول في منافسات استثمارية، ومن المقرر تقديم جوائز قيمة لأفضل تصميم قطعة مجوهرات للمصممين المحليين الناشئين.



وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".