إمتى يا كرارة.. هاشتاج مغربي يطالب بعرض حلقة سعد لمجرد

لليوم الثاني على التوالي يضج تويتر بمطالبات شديدة اللهجة من فانز المطرب المغربي سعد لمجرد لإذاعة حلقته التي سجلها في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة.

كان الهاشتاج الذي أطلق أمس "سعد لمجرد في دبي إمتى في مصر يا كرارة"، في إشارة إلى أن الحلقة قد تمت إذاعتها على تليفزيون دبي الأسبوع الماضي وحققت نجاحا مدويا ومشاهدات عالية، وطالب فيه مدونون مذيع الحلقة النجم أمير كرارة بالتدخل وإنهاء أزمة ضيفه الذي وافق على الظهور معه رغم امتناعه عن التسجيل مع القنوات والبرامج التليفزيونية منذ اكثر من خمس سنوات.

وقال جمهور الفنان المغربي في مصر إنه من غير المعقول عدم إذاعة الحلقة حتى الآن في مصر رغم مرور شهر على تصويرها.

تفاعل جمهور سعد لمجرد

ودشن اليوم مدونون مصريون ومغاربة هاشتاج "هنفضل سهرانين في انتظار حلقة لمجرد"، وتم رصد العديد من التويتات الغاضبة فيما استعانت تويتات بمقاطع فيديو من الحلقة التي أذيعت على تليفزيون دبي.

ونقل آخرون تصريح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بأن لمجرد ليس ممنوعا في مصر وأنه لا يحق لأحد كائنا من كان المطالبة بمنعه طالما أنه لم يصدر ضده أي حكم نهائي، في القضية التي لا تزال مطروحة أمام المحاكم الفرنسية.

وكان لافتا مشاركة مدونين مغاربة في الهاشتاجات التي انتشرت أمس واليوم، وظهر واضحا غضب المغاربة الذين يشعرون بإضطهاد غير مبرر خاصة بعد الموقف الذي تعرض له نجمهم "ريد وان" أشهر موزع موسيقي عالمي في مهرجان الجونة، حيث لم يتم ذكر اسمه في أغنية الافتتاح التي تم أداؤها على مسرح الجونة، وأصدر مهرجان الجونة وقتها اعتذارا رسميا لريد وان .

نشاط سعد لمجرد

وكان لمجرد قد حل ضيفا على مصر منذ أسبوعين لإنجاز أغاني جديدة له مع شعراء وملحنيين مصريين في إطار تعاقده على ألبوم جديد وقام أثناء وجوده بتصوير حلقة مع الفنان أمير كرارة في برنامجه المعروف سهرانين ثم فوجئ بعدم إذاعة الحلقة وفسرها جمهوره وقتها بعدم وجود مساحة وقتية نظرا لاحتفالات القناة بأعياد أكتوبر وقام وقتها لمجرد بتهنئة المصريين قيادة وشعبا وجيشا بهذه الأعياد وتزامن مع التأجيل ظهور هاشتاج على تويتر يطالب بمنعه من الغناء وهو الأمر الذي استنكرته إدارة الفنان المغربي

وكان لمجرد قد اقترب من الاحتفال بوصول عدد مشاهدي أغنيته أنت معلم إلى مليار بعد أن حقق باجمالي أغانيه ٣ مليارات مشاهدة وهو الرقم الذي يرشحه لدخول موسوعة الأرقام القياسية جينيس واستغرب الفانز المغربي من تلك الحملات التي تنظم ضده رغم أن الجمهور المغربي يرحب بالفنانين المصريين.