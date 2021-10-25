مريم حسين لـ نزار الفارس: سعد لمجرد أفضل من محمد رمضان وأنا مش زي رانيا يوسف

تعرضت الفنانة المغربية مريم حسين لـ موقف محرج أثناء حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد مقارنته ردود فعل الجمهور على إطلالتها المشابهة لإطلالة النجمة المصرية رانيا يوسف على الهواء وسؤاله عن سبب الضجة حول ظهور الأخيرة بـ الفستان الأبيض بـ التزامن مع عدم تفاعل الجمهور معها هي، رغم ظهورها بـ نفس الإطلالة على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات العربية.

وأثارت الفنانة المغربية العراقية مريم حسين، حالة كبيرة من الجدل قبل ساعات بعد ظهورها - في حفل جوائز الموريكس دور بالفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف قبل أقل من عام، وأحدث ضجة ضد الأخيرة.

هي جسمها حلو

وقالت مريم خلال لقاء لها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في حلقة الجمعة الماضية من برنامج "مع الفارس" على قناة "الرشيد" العراقية، إن سبب عدم تصدرها الترند مثلما حدث مع رانيا يوسف عندما ارتدته يرجع إلى جسم رانيا يوسف الذي يختلف مع طبيعة جسمها، حسب وصفها.

وتابعت: "رانيا يوسف جسم، أنا من الطبيعي أن يمر ارتدائي الفستان مرور الكرام، لإني أم لولد، ولم أشتغل على جسمي بالرياضة مما كان لبطني بروز بالفستان وهذا على عكس حال رانيا يوسف.

وعن سبب ارتدائها نفس الفستان، أكدت أنها لم تكن تعلم ما حدث أن ذلك الفستان ارتدته رانيا يوسف، قائلة: "أنا أول مرة لم أسأل عن من ارتدى من قبلي الفستان، مشيرة إلى لومها وعتابها الشديد لـ"استايلست" الخاص بها على هذه الإطلالة المكررة.

وفي نفس اللقاء سألها نزار الفارس عن رأيها في الفنانيين "سعد المجرد" و "محمد رمضان"،أجابت دون تردد، "سعد المجرد طبعا"

وأضافت "سعد المجرد بدأ قبل محمد رمضان، وسبب مشاهداته العالية كانت بعد موت الطيار، وبعض الإثارات الأخرى"

بدايات مريم حسين:



ولدت مريم حسين في مدينة تطوان بالمغرب عام 1991 لأب عراقي وأم مغربية، وحملت الجنسية العراقية.

سكنت مريم بداية في الإمارات رفقة عائلتها، ومن ثم انتقلت للعيش في فرنسا مدة 6 سنوات، قبل عودتها إلى دبي عقب انفصال والديها.

وفي المرحلة الثانوية دخلت مريم عالم الفن، وكان أول عمل درامي لها مسلسل “جيران” لتقدم بعدها العديد من الأعمال.

وتعتبر بداية مريم الحقيقية عام 2011 من خلال تأديتها دور الخادمة في مسلسل “الخادمة” وهو عمل درامي سعودي.

حياتها الشخصية مليئة بالمشاكل:



في من عام 2016 تزوجت مريم من عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل الذي تعرفت عليه من خلال مسلسل “البيت الكبير”.

ولم يستمر الزواج طويلاً، حيث تم الانفصال في شهر كانون الأول من ذات العام، وأنجبت مريم عام 2017 ابنتها أميرة.

وبعد الانفصال بدأت معارك شرسة واتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث اتهمها طليقها بأنها كانت حامل قبل الزواج منه.

وبدأ كل طرف بنشر فضائح الطرف الآخر عبر مواقع التواصل، قبل أن يقدم الفيصل اعتذاره من مريم.

بينما ردت الأخيرة بحذف كل شيء بناءً على نصيحة من والدتها، واكتفت بنشر اعتذاره فقط، وبعد فترة كشفت مريم أن سبب طلاقها كان خيانته لها.

القبض على مريم حسين

في شهر سبتمبرلعام 2020، ألقت شرطة دبى القبض على الفنانة مريم حسين، وذلك بعد أن خالفت الإجراءات والتعليمات التى وضعتها الحكومة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم إلقاء القبض على مريم حسين بسبب انتهاك التدابير الاحترازية وإقامة حفلين فى أحد المطاعم فى دبى بمناسبة عيد ميلادها.

دعم العنصرية

في شهر يونيو/2020، تورطت الفنانة المغربية مريم حسن في دعم العنصرية بعدما قامت بطلاء وجهها وأجزاء من جسمها باللون الأسود، للتعبير عن تضامنها مع أصحاب البشرة السمراء، بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وتعرضت مريم حسن لحملة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفتها بدعم العنصرية.