تركي آل الشيخ ينعى الفنان السوري صباح فخري

نعى المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية، الفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.



وكتب ال الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: “‏‏الله يرحمه... عزائي لعائلة الفقيد... ولأهلنا في سوريا الحبيبة عامة، واهلنا في حلب خاصة”.



وأعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.



وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".