التصديرى لمواد البناء: الإصلاح الاقتصادى للدولة أدى لنمو صادرات القطاع 2021

أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ، إن صادرات مصر من مواد البناء شهدت ارتفاعا قويا في الآونة الأخيرة، وذلك بعد التراجع المسجل في العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف رئيس المجلس التصديري لمواد البناء فى تصريحات ل" صدى البلد" أن مصر في العام الحالي، استعادت جزءا من صادرات مواد البناء التي فقدتها العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق زيادة ملحوظة منذ بداية العام.

وأوضح جمال الدين، أنه من بين الأسباب الرئيسية في زيادة صادرات مواد البناء، هو الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في عام 2016، والتي ساعدت الدولة على التعامل بكل مرونة مع تداعيات الجائحة خلال العام الماضي، حيث أن غالبية دول العالم اتجهت إلى الإغلاق الكامل، بينما طبقت مصر الإغلاق الجزئي، وهو الأمر الذي ساعد في الاستحواذ على مكان بعض الدول التي كانت تنافس مصر في صادرات مواد البناء.

وعلى صعيد اخر طالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بضرورة الحفاظ على مستويات أسعار الطاقة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، كنوع من أنواع الدعم لصناعة مواد البناء، وتعزيز تنافسيتها بين الدول الأخرى.

وأشار جمال الدين، إلى أن المصانع المصرية لا تزال تعمل حتى الان بنصف طاقتها، متوقعا زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتفاقيات التعاون بين مصر والعراق، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة أعمار الدولتين.