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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الطيران يتفقد مجمع ورش عمرة المحركات وأكاديمية تدريب مصر للطيران

صدى البلد

يتفقد الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بعد قليل، مجمع ورش المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك للاطلاع على سير العمل داخل الورش في ظل مؤشرات التعافى الذي بدت تظهر على القطاع من استعادة الحركة الجوية بعد أزمة فيروس كورونا الوبائية.

 

ويتفقد وزير الطيران المدني، أيضا مجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع المخازن الفنية، بالاضافة إلى أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

 

ويعقب جولة وزير الطيران المدني، في شركة الصيانة، جولة تفقدية أخرى بأكاديمية التدريب التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يتابع أعمال التدريب داخل الأكاديمية وأيضا تفقد أجهزة السيلميتر الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة مؤخرا لتدريب الطيارين وأخرها كان ضم جهاز الطيران التمثيلي من طراز الطائرة إيرباصA320 Neo والتي تعد مصرللطيران أول مشغل لهذا الجهاز في أفريقيا، وتضم مصر للطيران لأسطولها الجوي منهم 6 طائرات.

 

ومن المقرر أن يختتم وزير الطيران المدني، جولته التفقدية بعقد مؤتمر صحفي، لعرض مستجدات التحدثيات والتي شهدتها شركة الصيانة والأعمال الفنية بالاضافة إلى ضم أجهزة جديدة لاكاديمية التدريب.

الطيار محمد منار عنبه محمد منار عنبه وزير الطيران المدني وزير الطيران الطيران المدني

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