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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: مباحثات مدير سي آي إيه في موسكو تحركا إيجابيا في الاتصالات بين الدولتين

صدى البلد

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الحوار الذي يجريه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز في موسكو يمثل حدثًا إيجابيًا في الاتصالات بين البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية إلى موسكو يمكن أن تفسر على أنها تحرك نحو تطوير الاتصالات بين البلدين عقب قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، قال بيسكوف: نعم "بلا شك".

وأضاف أن "الحوار على هذا المستوى والحوار حول مثل هذه القضايا الحساسة أمران في غاية الأهمية للعلاقات الثنائية ولتبادل الآراء حول المشاكل التي نواجهها".

وكان مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين قد التقى أمس الثلاثاء في موسكو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرن حيث ركزا في محادثتمها على قضايا التعاون بين الأجهزة في سياق العلاقات الروسية الأميركية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.
 

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