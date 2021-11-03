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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

 تنتظر جماهير الكرة المصرية المواجهة الأقرب لهم وهي ديربي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة. 

وتنطلق المباراة مساء الجمعة المقبل 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».

وكشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.

حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

في سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن الحكام المحتملين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" غالبا حكم مباراة القمة ما بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين".

كان الأهلي فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري، بينما تفوق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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