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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العباس محمد يكشف عن أهم لحظات حياته.. فيديو

الكاتب الصحفى، أبو
الكاتب الصحفى، أبو العباس محمد

قال الكاتب الصحفى، أبو العباس محمد ، إنه كان دائما ما يختار الموضوعات العنيفة التي يوجد بها خطر، معقبا: “ساعة سيول أسيوط أنا كنت فى قلب تلك السيول، وكان معايا مصور ساعتها، وفي أوائل التسعينيات بدأت تحقيق حلمي وهو أن أكون صحفي ينتمي إلى مدرسة الأهرام".

وأضاف أبو العباس محمد، خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج  "كنوز الوطن"  والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الأهرام حينها كانت لها هيبة ورهبة، موضحا: “كنا نخش نحس أننا داخلين مكان مقدس، وكنت دائما بروح”.


وتابع أنه بدأ حياته بالصحافة بقيامه بشئ يسمي جماهير الصعيد وعالم الصعيد وأخبار الصعيد حتي يظل الصعيد دائما فى الواجهة، ليعرف الناس تفاصيله وحياته ويبقي فى قلب الوطن.

وأشار إلى أن أهم لحظاته هي أنه يكون مشغول فى مستقبل أحفاده، لافتا إلى أن أهم لحظاته عندما يجلس مع إبنه المهندس ويحكي معه على فكرة الهجرة الخاصة بالشباب، معقبا: “من أهم اللحظات اللي عايشها هي كيفية نجاحي فى أني أعمل مهرجان السيرة داخل قرية أبنود”.

أبو العباس محمد سيول أسيوط جماهير الصعيد أخبار الصعيد صحفي

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