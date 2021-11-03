رسمتي الضحكة على وشوشنا.. نجوم الوسط الفني يدعون لـ الفنانة سهير البابلي

انهالت الدعوات من نجوم الوسط الفني بالدعاء لـ الفنانة سهير البابلى بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على آثرها لـ العناية المركز .

ونشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها بالإنستجرام صورة لـ سهير البابلي وعلقت عليها: “اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سهير وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.

شيريهان

نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه الدعاء بالشفاء للفنانة سهير البابلى حيث كتبت :"ربي أن سهير البابلي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين، أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء".

خالد النبوى

حرص الفنان، خالد النبوي، علي الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة القديرة سهير البابلي كتب من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر":"عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر و تقومي بالسلامة ،، إتعلمت منك كتير في أول فيلم ،، رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر ،، ربنا يشفيكي ،، آمين"

حلا شيحة

كتبت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام :""جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها".

سهير البابلي في العناية المركزة

أكد مصدر مقرب من الفنانة سهير البابلي، أن حالتها الصحية مستقرة بعد نقلها إلى المستشفى ، و أنه خلال الساعات الماضية لم تشهد أي تطور يستدعي نقلها من الرعاية المركزة الي غرفة عادية أو تدهور.

وأضاف المصدر، أن الفنانة سهير البابلي من المقرر أن يتم نقلها الي غرفة عادية خلال الأيام القادمة حين يطمئن الأطباء ليها بشكل كامل ، حيث أنها متواجدة حتي اللحظات الراهنة داخل غرفة الرعاية المركزة ، وتقوم ابنتها نيفين بزيارتها بحسب القواعد المتبعة داخل المستشفى التي تتلقي فيها العلاج.

سهير البابلي

قالت نيفين القرناوي، ابنة الفنانة سهير البابلي، إن انباء إجراء والدتي جراحة قلب مفتوح، لا أساس لها من الصحة، ولكن تم عمل فحوصات تبين إنها مصابة بمياه على الرئة وتوقف لعلة القلب، وهي الأن بالعناية المركزة.

وأضافت نيفين القرناوي، أن نسبة الأكسجين ضعيفة، وتم إعطاء والدتي مهدئات وسيتم قياس نسبة التحسن، لوالدتي بعد ذلك.

وتابعت نيفين القرناوي، أن والدتي لها جمهور كبير، وناشدت الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

أبنة سهير البابلي

أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر ونصف بسبب انخفاض في السكر تسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: "الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل".

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات بصفة مستمرة.

وتابعت: "احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست فى غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت فى مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الأنابيب وهي على جهاز تنفس صناعي".

وعن النجوم الذين يطمئنوا على حالتها، قالت: "يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب الفنانين اشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا"، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الأخيرة وهذا أثر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: "ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة فى المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت".