عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. هيفاء وهبي في بورسعيد.. رسالة حزينة من ميرفت أمين.. حقيقة زواج شقيق هيثم أحمد زكي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت حقيقة زواج الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي للمرة الثانية، رسالة حزينة من ميرفت أمين ، تفاصيل المعاناة الصحية للفنانة سهير البابلي ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، حفلًا غنائيًا ساهرًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك، وأقيم الحفل لصالح إحدى شركات الاستثمار هناك.

أحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال  بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة. 

 

أول لقاء بعد وفاة دلال عبد العزيز .. رسالة حزينة من ميرفت أمين

أذاع برنامج The Insiderar بالعربي - عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - لقاءً مُتلفزًا مع الفنانة ميرفت أمين، في أول ظهور للأخيرة بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت ميرفت أمين، إنها افتقدت دلال عبد العزيز وسمير غانم، قائلة: «أقولهم وحشتوني أوي»، مشيرة إلى أنها لا تشعر أنهما فارقاها، مشيرة إلى أنها تتواصل مع «دنيا وإيمي سمير غانم»، وأن علاقتها بهما وطيدة، قائلة: «بالنسبالي ولادي، وبيقولولي يا ماما». 

 

عضلة القلب توقفت.. تفاصيل المعاناة الصحية للفنانة سهير البابلي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سهير البابلي ، بعدما كشفت الفنانة حلا شيحة - عبر حسابها على تطبيق انستجرام - عن تعرض «البابلي» لوعكة صحية.

ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تعلن فيه عن تعرض الفنانة المعتزلة سهير البابلي لأزمة صحية، ونقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة. 

 

اللمبي بالطريقة الصينية.. فتاتان صينيتان تحاكيان الفيلم الشهير لـ محمد سعد|شاهد

نشر الفنان الكوميدي محمد سعد - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطع فيديو قصيرًا ظهرت فيه فتاتان صينيتان تؤديان مشهدًا له وللفنان الراحل حسن حسني في فيلم اللمبي.

وقامت الفتاتان الصينيتان بعمل محاكاة لمشهد العزاء الشهير في فيلم اللمبي، وعلق محمد سعد على الفيديو قائلًا: «اللمبي بالطريقه الصينية». 

 

ياسمينا العلواني: بحب المهرجانات بس لا يمكن أغنيها

قالت ياسمينا العلواني إنها تحب سماع أغاني المهرجانات، قائلة: «أنا بحبها ومجبرة أسمعها كل ما أفتح حاجة أو أروح مكان أسمعها»، مشيرة إلى أنها تسمع جميع أنواع الأغاني.

وأوضحت ياسمينا العلواني أنها لن تفكر في تقديم أغاني مثل أغاني المهرجانات لأنها لا تتماشى مع لونها الغنائي، قائلة: «أغاني المهرجانات مش شخصيتي، وأنا بأغاني اللي يمشي معايا، ومش عشان التريند أغني مهرجانات وأنا حاسة اني لو دخلت فيها مش هبقى ناجحة فيها».

 

حقيقة زواج الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي للمرة الثانية

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على عدد من المواقع الإلكترونية بسبب صور زفاف رامي بركات- الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي - والتي نشرها والد الأخير (رجل الأعمال عز الدين بركات) مؤخرًا، ما أثار الجدل حول زواج «رامي» مرة ثانية، لا سيما وأنه احتفل بزفافه في شهر مايو الماضي.

وبتتبع الصور التي نشرها رجل الأعمال عز الدين بركات - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - تبين أنها صور جديدة من زفاف ابنه رامي بركات - شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - الذي أقيم في شهر مايو الماضي.

 

هيثم أحمد زكي هيثم أحمد زكي ميرفت أمين سهير البابلى دلال عبد العزيز محمد سعد ياسمينا العلواني اللمبي

موضوعات متعلقة

حقيقة زواج الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي للمرة الثانية

ياسمينا العلواني: بحب المهرجانات بس لا يمكن أغنيها

اللمبي بالطريقة الصينية.. فتاتان صينيتان تحاكيان الفيلم الشهير لـ محمد سعد|شاهد

عضلة القلب توقفت.. تفاصيل المعاناة الصحية للفنانة سهير البابلي

أصالة وماجد المهندس بحفل غنائي واحد في دبي.. 27 نوفمبر

أول لقاء بعد وفاة دلال عبد العزيز .. رسالة حزينة من ميرفت أمين

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

ع الدوغري لـ أحمد سعد ومصطفى حجاج تتجاوز 3 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. قصة دخولها الإسلام بعد تعلم المسيحية

مقارنة بين نيسان سنترا وبيجو 301 موديل 2022.. أيهما الأفضل؟

نشرة أخبار العالم.. أمريكا تحذر من السفر إلى إثيوبيا.. مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على جنودها بإفريقيا الوسطى

ياسمينا العلواني : أحلام تخلفني .. وهذا ما حدث لي مع أحمد حلمي ونجوى كرم

خدمات | 4 نصائح للمواطنين أثناء تخفيضات الجمعة البيضاء.. أسعار العملات العربية والأجنبية.. مواقيت الصلاة ومواعيد المباريات اليوم الأربعاء

أخبار الفن| الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. هيفاء وهبي في بورسعيد.. رسالة حزينة من ميرفت أمين.. حقيقة زواج شقيق هيثم أحمد زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ