أخبار الفن| الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. هيفاء وهبي في بورسعيد.. رسالة حزينة من ميرفت أمين.. حقيقة زواج شقيق هيثم أحمد زكي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت حقيقة زواج الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي للمرة الثانية، رسالة حزينة من ميرفت أمين ، تفاصيل المعاناة الصحية للفنانة سهير البابلي ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، حفلًا غنائيًا ساهرًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك، وأقيم الحفل لصالح إحدى شركات الاستثمار هناك.

أحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.

أذاع برنامج The Insiderar بالعربي - عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - لقاءً مُتلفزًا مع الفنانة ميرفت أمين، في أول ظهور للأخيرة بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت ميرفت أمين، إنها افتقدت دلال عبد العزيز وسمير غانم، قائلة: «أقولهم وحشتوني أوي»، مشيرة إلى أنها لا تشعر أنهما فارقاها، مشيرة إلى أنها تتواصل مع «دنيا وإيمي سمير غانم»، وأن علاقتها بهما وطيدة، قائلة: «بالنسبالي ولادي، وبيقولولي يا ماما».

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سهير البابلي ، بعدما كشفت الفنانة حلا شيحة - عبر حسابها على تطبيق انستجرام - عن تعرض «البابلي» لوعكة صحية.

ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تعلن فيه عن تعرض الفنانة المعتزلة سهير البابلي لأزمة صحية، ونقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

نشر الفنان الكوميدي محمد سعد - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطع فيديو قصيرًا ظهرت فيه فتاتان صينيتان تؤديان مشهدًا له وللفنان الراحل حسن حسني في فيلم اللمبي.

وقامت الفتاتان الصينيتان بعمل محاكاة لمشهد العزاء الشهير في فيلم اللمبي، وعلق محمد سعد على الفيديو قائلًا: «اللمبي بالطريقه الصينية».

قالت ياسمينا العلواني إنها تحب سماع أغاني المهرجانات، قائلة: «أنا بحبها ومجبرة أسمعها كل ما أفتح حاجة أو أروح مكان أسمعها»، مشيرة إلى أنها تسمع جميع أنواع الأغاني.

وأوضحت ياسمينا العلواني أنها لن تفكر في تقديم أغاني مثل أغاني المهرجانات لأنها لا تتماشى مع لونها الغنائي، قائلة: «أغاني المهرجانات مش شخصيتي، وأنا بأغاني اللي يمشي معايا، ومش عشان التريند أغني مهرجانات وأنا حاسة اني لو دخلت فيها مش هبقى ناجحة فيها».

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على عدد من المواقع الإلكترونية بسبب صور زفاف رامي بركات- الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي - والتي نشرها والد الأخير (رجل الأعمال عز الدين بركات) مؤخرًا، ما أثار الجدل حول زواج «رامي» مرة ثانية، لا سيما وأنه احتفل بزفافه في شهر مايو الماضي.

وبتتبع الصور التي نشرها رجل الأعمال عز الدين بركات - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - تبين أنها صور جديدة من زفاف ابنه رامي بركات - شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - الذي أقيم في شهر مايو الماضي.