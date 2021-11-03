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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول لقاء بعد وفاة دلال عبد العزيز .. رسالة حزينة من ميرفت أمين

ميرفت أمين - دلال
ميرفت أمين - دلال عبد العزيز

أذاع برنامج The Insiderar بالعربي - عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - لقاءً مُتلفزًا مع الفنانة ميرفت أمين، في أول ظهور للأخيرة بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز. 

 

وقالت ميرفت أمين، إنها افتقدت دلال عبد العزيز وسمير غانم، قائلة: «أقولهم وحشتوني أوي»، مشيرة إلى أنها لا تشعر أنهما فارقاها، مشيرة إلى أنها تتواصل مع «دنيا وإيمي سمير غانم»، وأن علاقتها بهما وطيدة، قائلة: «بالنسبالي ولادي، وبيقولولي يا ماما». 

حكاية "حكايتى مع الزمان" بمسلسل إلا أنا 

تصدرت الفنانة ميرفت أمين تريند جوجل بعد الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

 

وقامت ميرفت أمين في نهاية الحلقة الأولى بطلب الطلاق من زوجها الفنان  أحمد خليل قائلة له :" بقالنا 36 سنة متجوزين شوفت خناقات وقلة قيمة قدام الكل ، وحتي الجوازتين اللي اتجوزتهم من ورايا وفاكرني ماعرفش كنت عارفة".

 

ويعد هذا العمل الأول للفنانة ميرفت أمين ، التى عاشت حالة من الحزن بعد فقدان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز ، حيث كانت قد اعتذرت عن العمل ، إلا أن الجهة المنتجة تمسكت بوجودها ، وأجلت تصوير الحكاية إلى أن تتجاوز أحزانها .

 

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين كانت من أولى المتعاقدات علي تقديم حكاية ضمن أحداث مسلسل إلا أنا ، ولكن وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أدت إلي تأجيل التصوير نظرا إلي حالة الحزن التي تعيشها ، وعدم قدرتها علي التصوير خلال الفترة الماضية، إلا أن صناع العمل تمسكوا بتواجدها وقرروا تأجيل تصوير الحكاية الدرامية التي ستلعب بطولتها .

 

ميرفت أمين تنجو من حادث الحريق

وسبق أن طمأنت النجمة ميرفت أمين، جمهورها ، عبر موقع صدى البلد، بعد نشوب حريق في العقار الذي تقطن فيه .

وقالت ميرفت أمين: "الحمد لله أنا بخير ، لم يصبني أي مكروه خلال الحريق، وأنا في منزلي الآن".

 

وأضافت ميرفت أمين: "أنا أسكن في الدور الرابع والحريق حدث في الدور السادس ، وتمكنت سيارات المطافئ من إخماد الحريق وإخراج من كانوا في الشقة، مؤكدة أنها قد علمت بوفاة أحد العمال في الشقة بسبب اختناقه بسبب الحريق.

 

وكان آخر اعمال الفنانة ميرفت أمين ، في الدراما التليفزيونية هو مسلسل بالحجم العائلي والذى شاركت في بطولته الفنان يحيى الفخراني، وأحمد مجدى وركين سعد ويسرا اللوزي ، ومن إخراج هالة خليل .

 

كما شاركت ميرفت أمين في بطولة مسلسل قيد عائلي ، والذى عرض منذ ما يزيد عن عامين ، وشاركت في بطولته كل من بوسي وصلاح عبد الله والفنان الراحل عزت العلايلي بالإضافة علي ميرنا وليد وسيمون ومهند حسني ومحمد رياض وميرهان حسين ، والعمل ينتمي إلي المسلسلات الطويلة، حيث بلغت عدد حلقاته ما يقرب 60 حلقة وتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني .

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