أول لقاء بعد وفاة دلال عبد العزيز .. رسالة حزينة من ميرفت أمين

أذاع برنامج The Insiderar بالعربي - عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - لقاءً مُتلفزًا مع الفنانة ميرفت أمين، في أول ظهور للأخيرة بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.
وقالت ميرفت أمين، إنها افتقدت دلال عبد العزيز وسمير غانم، قائلة: «أقولهم وحشتوني أوي»، مشيرة إلى أنها لا تشعر أنهما فارقاها، مشيرة إلى أنها تتواصل مع «دنيا وإيمي سمير غانم»، وأن علاقتها بهما وطيدة، قائلة: «بالنسبالي ولادي، وبيقولولي يا ماما».
حكاية "حكايتى مع الزمان" بمسلسل إلا أنا
تصدرت الفنانة ميرفت أمين تريند جوجل بعد الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".
وقامت ميرفت أمين في نهاية الحلقة الأولى بطلب الطلاق من زوجها الفنان أحمد خليل قائلة له :" بقالنا 36 سنة متجوزين شوفت خناقات وقلة قيمة قدام الكل ، وحتي الجوازتين اللي اتجوزتهم من ورايا وفاكرني ماعرفش كنت عارفة".
ويعد هذا العمل الأول للفنانة ميرفت أمين ، التى عاشت حالة من الحزن بعد فقدان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز ، حيث كانت قد اعتذرت عن العمل ، إلا أن الجهة المنتجة تمسكت بوجودها ، وأجلت تصوير الحكاية إلى أن تتجاوز أحزانها .
جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين كانت من أولى المتعاقدات علي تقديم حكاية ضمن أحداث مسلسل إلا أنا ، ولكن وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أدت إلي تأجيل التصوير نظرا إلي حالة الحزن التي تعيشها ، وعدم قدرتها علي التصوير خلال الفترة الماضية، إلا أن صناع العمل تمسكوا بتواجدها وقرروا تأجيل تصوير الحكاية الدرامية التي ستلعب بطولتها .
ميرفت أمين تنجو من حادث الحريق
وسبق أن طمأنت النجمة ميرفت أمين، جمهورها ، عبر موقع صدى البلد، بعد نشوب حريق في العقار الذي تقطن فيه .
وقالت ميرفت أمين: "الحمد لله أنا بخير ، لم يصبني أي مكروه خلال الحريق، وأنا في منزلي الآن".
وأضافت ميرفت أمين: "أنا أسكن في الدور الرابع والحريق حدث في الدور السادس ، وتمكنت سيارات المطافئ من إخماد الحريق وإخراج من كانوا في الشقة، مؤكدة أنها قد علمت بوفاة أحد العمال في الشقة بسبب اختناقه بسبب الحريق.
وكان آخر اعمال الفنانة ميرفت أمين ، في الدراما التليفزيونية هو مسلسل بالحجم العائلي والذى شاركت في بطولته الفنان يحيى الفخراني، وأحمد مجدى وركين سعد ويسرا اللوزي ، ومن إخراج هالة خليل .
كما شاركت ميرفت أمين في بطولة مسلسل قيد عائلي ، والذى عرض منذ ما يزيد عن عامين ، وشاركت في بطولته كل من بوسي وصلاح عبد الله والفنان الراحل عزت العلايلي بالإضافة علي ميرنا وليد وسيمون ومهند حسني ومحمد رياض وميرهان حسين ، والعمل ينتمي إلي المسلسلات الطويلة، حيث بلغت عدد حلقاته ما يقرب 60 حلقة وتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني .