اللمبي بالطريقة الصينية.. فتاتان صينيتان تحاكيان الفيلم الشهير لـ محمد سعد|شاهد

نشر الفنان الكوميدي محمد سعد - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطع فيديو قصيرًا ظهرت فيه فتاتان صينيتان تؤديان مشهدًا له وللفنان الراحل حسن حسني في فيلم اللمبي.

وقامت الفتاتان الصينيتان بعمل محاكاة لمشهد العزاء الشهير في فيلم اللمبي، وعلق محمد سعد على الفيديو قائلًا: «اللمبي بالطريقه الصينية».

اللمبي في الجاهلية

من جهة أخرى، روّج الفنان محمد سعد لـ مسرحيته فى موسم الرياض “ اللمبي في الجاهلية ” ونشر بوستر المسرحية عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلق محمد سعد قائلا “ الي كل شاب وكل فتاة انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية من طرف أخوكو اللمبي ”.

ويذكر ان طمأن الفنان محمد سعد جمهوره عبر موقع صدى البلد بعد شائعة وفاته؛ حيث أبدى انزعاجه من أخبار وفاته بفيروس كورونا.

وقال محمد سعد: أنا زى الفل وفي بيتي الحمد لله .. ولا صحة للأخبار المتداولة أنني قد أصبت بفيروس كورونا ".

وأضاف :" شائعة وفاتي سخيفة ؛كل فترة يطلعوا عليا أخبار غلط ؛ مرة يقولوا في العناية المركزة وقال ساخرا ؛" ومرة يقولولي أنني في عناية أبلة فضيلة".

اختتم محمد سعد :" حاجات عجيبة ومش عارف هيستفادوا أيه .. ربنا يهديهم لنفسهم ".



فيلم محمد سعد الجديد

من جهة أخرى، نشر المنتج كريم السبكى نجل المنتج أحمد السبكى صورة تجمعها بالفنان محمد سعد عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، وأعلن عن تعاونهما فنياً فى عمل جديد.

حيث كتب كريم السبكى على الصور قائلاً: "بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالى".

شائعة وفاة محمد سعد

طمأن الفنان محمد سعد جمهوره عبر موقع صدى البلد بعد شائعة وفاته؛ حيث أبدى انزعاجه من أخبار وفاته بفيروس كورونا.

وقال محمد سعد: أنا زى الفل وفي بيتي الحمد لله .. ولا صحة للأخبار المتداولة انني قد أصبت بفيروس كورونا ".

وأضاف :" شائعة وفاتي سخيفة ؛كل فترة يطلعوا عليا أخبار غلط ؛ مرة يقولوا في العناية المركزة وقال ساخرا ؛" ومرة يقولولي أنني في عناية أبلة فضيلة".

اختتم محمد سعد :" حاجات عجيبة ومش عارف هيستفادوا أيه .. ربنا يهديهم لنفسهم ".

شائعات وفاة محمد سعد

وكانت قد انتشرت خلال الأسابيع الماضية شائعة وفاة الفنان ” محمد سعد ” متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

ونفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية :" أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر".

وكانت آخر أعمال محمد سعد فيلم "الكنز 2"، برفقة الفنان محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وروبي وسوسن بدر وأحمد حاتم ودارت قصته استكمالا للجزء الأول حول العديد من الحكايات عن حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب.

وفي الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد "فيفا أطاطا" عام 2014، والذي شاركته بطولتها إيمي سمير غانم، وظهر محمد سعد في المسلسل بشخصيتين "أطاطا" التي ظهر بها في فيلم "عوكل"، وشخصية "اللمبي" التي ظهر بها في عدد كبير من أفلامه.