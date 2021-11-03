بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، حفلًا غنائيًا ساهرًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك، وأقيم الحفل لصالح إحدى شركات الاستثمار هناك.
أحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.
وتعاون في نجاح الحفل الفاير شو سامى يوسف وشهد الحفل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والخبير السياحي عنان الجلالي ، الذى قام بقص شريط الافتتاح ولفيف من رجال الأعمال والسياسة والمستثمرين ورجال الإعلام.
وبدأت هيفاء فقراتها وعبرت عن سعادتها بتواجدها لأول مرة فى بورسعيد وقدم الشكر لكل من ساهم فى تنظيم الحفل كريم الحمزاوى وسيد فتوح وأحمد صقر.
حفل هيفاء وهبي في دبي
من جهة أخرى، تستعد الفنانة هيفاء وهبي ، لإحياء حفل غنائي في الامارات بمدينة دبي ، وذلك في 19 نوفمبر المقبل، حيث يشاركها في الحفل الفنان وائل كفوري .
ومن المنتظر أن تقدم هيفاء وهبي أحدث أغانيها خلال الحفل وبعد من أغانيها المتميزة حيث يترقب الجمهور العربي هذا الحفل ، حيث تحظى هيفاء وهبي بشعبية كبيرة في الخليج والدول العربية .
أحدث أعمال هيفاء وهبي
يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي، هو كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.
كان آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.
مسلسل أسود فاتح
يذكر أن أخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل.
هيفاء وهبى تنعى صباح فخرى
ونعت الفنانة هيفاء وهبي، الفنان الراحل صباح فخري بعد وفاته صباح اليوم ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .
ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة للراحل، وعلقت قائلة:"وداعا الفنان الكبير صباح فخري، انا لله وانا اليه راجعون".