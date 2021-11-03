هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها داخل سيارتها

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار إليها عقب ظهورها داخل سيارتها في أحدث إطلالة لها عبر السوشيال ميديا.



ونشرت هيفاء وهبي، صورة لها من إطلالتها الجديدة، مرتدية فستاناً باللون الاخضر عبر حسابها على انستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.



وتحيي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى صباح اليوم الاربعاء، حفل غنائى فى منطقة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، ويقام هذا الحفل بمناسبة افتتاح أحد المنتجعات السياحية في بور فؤاد اليوم.



ويشاركها الحفل المطرب أحمد جمال وتقدم فى الحفل مجموعة من أغانيها التى حققت نجاحا كبيرا من خلالها منها "رجب"و"أنا هيفاء"و"لو كنت".



يذكر أن أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.



وٱحدث أعمال هيفاء وهبي الدرامية هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.