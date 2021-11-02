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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبى تحيى حفلا غنائيا في بور فؤاد

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

تتواجد الفنانة هيفاء وهبى حاليا فى مصر من أجل احياء حفلا غنائيا فى احدى المنتجعات السياحية ببور فؤاد ومن المقرر أن يقام الحفل الليلة. 

وتشدو هيفاء وهبى بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهورها ولعل من أبرزها “ابن الحلال” و"توتة" واقول اهواك" و"وحدى". 

هيفاء وهبى تنعى صباح فخرى 

ونعت الفنانة هيفاء وهبي، الفنان الراحل صباح فخري بعد وفاته صباح اليوم ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة للراحل، وعلقت قائلة:"وداعا الفنان الكبير صباح فخري، انا لله وانا اليه راجعون".

وفاة صباح فخري

أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

هيفاء وهبي تنعي صباح فخرى بهذه الرسالة.. شاهد

الفنان الراحل صباح فخري ، كان من مواليد حلب عام 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته في خدمة الفن السوري.

وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".

ويحمل صباح فخري، رقما قياسيا في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس في فنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968. 

مسلسل أسود فاتح 

يذكر أن أخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل.

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